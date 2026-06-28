Летіли дрони та ракети різних типів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
У ніч на 28 червня Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 142 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі ворог атакував Україну:
- двома протикорабельними ракетами "Циркон"/"Онікс" із Курської обл.;
- шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської обл.;
- 142 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено:
- одну протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс";
- шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
- 125 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Атака на Київ
Нагадаємо, цієї ночі, 28 червня, російські війська запустили декілька балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці лунали вибухи.
Зокрема, у Дарницькому районі Києва за декількома адресами через атаку РФ виникли пожежі. Одна людина постраждала.
Ще одна пожежа виникла біля житлового будинку, а за іншою адресою горіло СТО. Також горіла нежитлова будівля. Відомо про постраждалих.