ua en ru
Нд, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіли дрони та ракети різних типів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

08:53 28.06.2026 Нд
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Летіли дрони та ракети різних типів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 7 ракет та 125 ворожих дронів (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 28 червня Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 142 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог атакував Україну:

  • двома протикорабельними ракетами "Циркон"/"Онікс" із Курської обл.;
  • шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської обл.;
  • 142 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено:

  • одну протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс";
  • шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • 125 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Атака на Київ

Нагадаємо, цієї ночі, 28 червня, російські війська запустили декілька балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці лунали вибухи.

Зокрема, у Дарницькому районі Києва за декількома адресами через атаку РФ виникли пожежі. Одна людина постраждала.

Ще одна пожежа виникла біля житлового будинку, а за іншою адресою горіло СТО. Також горіла нежитлова будівля. Відомо про постраждалих.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Долар біля 45 грн, а євро може здивувати: чого чекати від курсу у липні
Долар біля 45 грн, а євро може здивувати: чого чекати від курсу у липні
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN