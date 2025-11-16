Судный день для "Рубикона": FPV-дроны ВСУ уничтожили позиции элитного подразделения РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДШВ.

За последнее время подразделение РУБпАК бригады совершило серию результативных атак по позициям одного из элитных российских формирований - подразделения "Рубикон".

Егеря методично уничтожали технику, укрытия, пехоту и позиции противника. В частности, подтверждено поражение антенн и операторов российских беспилотников, что существенно ослабило возможности врага в воздушной разведке и координации действий.

В некоторых случаях российские военные бросали технику и пытались скрыться, однако украинские FPV-команды работали до полного уничтожения как машин, так и живой силы противника.

В бригаде отмечают, что ежедневная работа операторов дронов системно лишает оккупантов бронетехники, связи и личного состава, существенно снижая боевой потенциал российских сил на этом участке фронта.