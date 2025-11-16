Судный день для "Рубикона": FPV-дроны ВСУ уничтожили позиции элитного подразделения РФ
Операторы FPV-дронов 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные удары вдоль линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДШВ.
За последнее время подразделение РУБпАК бригады совершило серию результативных атак по позициям одного из элитных российских формирований - подразделения "Рубикон".
Егеря методично уничтожали технику, укрытия, пехоту и позиции противника. В частности, подтверждено поражение антенн и операторов российских беспилотников, что существенно ослабило возможности врага в воздушной разведке и координации действий.
В некоторых случаях российские военные бросали технику и пытались скрыться, однако украинские FPV-команды работали до полного уничтожения как машин, так и живой силы противника.
В бригаде отмечают, что ежедневная работа операторов дронов системно лишает оккупантов бронетехники, связи и личного состава, существенно снижая боевой потенциал российских сил на этом участке фронта.
Стоит напомнить, что сегодня Генштаб подтвердил удар ВСУ по базе хранения беспилотников подразделения "Рубикон" на временно оккупированной территории Донецкой области.
Также мы писали, что украинские бойцы уничтожили пункт управления дронами российского элитного подразделения "Рубикон" в Донецкой области.
"Боевая работа ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины (РВиА ВСУ) продолжается постоянно. Подразделения РВиА ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ряд важных объектов российского агрессора", - сообщили в Генштабе.