Судна в Перській затоці видають себе за китайські, щоб уникнути атак Ірану, - FT

Щонайменше 10 суден у Перській затоці змінили свої сигнали через транспондери, вказавши, що належать Китаю та мають китайський екіпаж. Щоб уникнути атак Ірану, деякі кораблі підробляють свої GPS-сигнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як повідомляє видання, за останній тиждень щонайменше 10 суден змінили свої сигнали в системі автоматичної ідентифікації на фрази "Китайський власник", "Повністю китайський екіпаж" або "Китайський екіпаж на борту".

За даними Lloyd's Market Association, зараз у Перській затоці та її околицях заблоковано близько 1000 суден загальною вартістю приблизно 25 мільярдів доларів.

Капітани вдаються до маскування, оскільки Іран обстрілює кораблі не лише в Ормузькій протоці, а й на півночі затоки - зокрема, біля Кувейту, де у середу дрон пошкодив порожній танкер.

В рамках іншої тактики, щоб уникнути атак, деякі судна маніпулюють своїми GPS-сигналами, щоб ввести в оману керовані ракети. Через це на картах моніторингових сервісів судна відображаються скупченими в одній точці або накладаються одне на одне.

Кораблі, які підробляють сигнали своїх транспондерів, бувають різного типу - від контейнеровозів до нафтових танкерів.

Зокрема, деякі з них завантажені, а деякі порожні. Більшість таких суден залишаються в затоці.

Як пише FT, деякі судна обирають інший спосіб маскування. Так, минулої суботи, 28 лютого, нафтовий танкер Bogazici перетнув протоку, видаючи себе за "Muslim Vsl Turkish". Після того як небезпека минула, знову повернув своє справжнє ім’я.

За словами аналітика Метью Райта з платформи Kpler, капітан судна відповідає за сигнал транспондера, який головним чином потрібен для зв’язку з іншими кораблями та запобігання зіткненням. Однак, поле призначення легко змінити.

Він зазначив, що екіпажі можуть вказати будь-яку інформацію і використовують це, щоб приховати свої зв’язки з певними портами, напрямками або національностями.

Райт повідомив, що така практика вперше з’явилася у Червоному морі у 2023 році, коли єменські повстанці-хусити почали атакувати комерційні судна.

Поки не зрозуміло, чи іранські сили по-іншому ставляться до суден, які заявляють про свої зв’язки з Китаєм. Проте екіпажі, здається, готові робити будь-що, щоб знизити ризик стати мішенню.