ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Суда в Персидском заливе выдают себя за китайские, чтобы избежать атак Ирана, - FT

09:55 07.03.2026 Сб
2 мин
Такая практика впервые появилась в Красном море в 2023 году
aimg Татьяна Степанова
Суда в Персидском заливе выдают себя за китайские, чтобы избежать атак Ирана, - FT Фото: суда в Персидском заливе выдают себя за китайские, чтобы избежать атак Ирана (Getty Images)

По меньшей мере 10 судов в Персидском заливе изменили свои сигналы через транспондеры, указав, что принадлежат Китаю и имеют китайский экипаж. Чтобы избежать атак Ирана, некоторые корабли подделывают свои GPS-сигналы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание, за последнюю неделю по меньшей мере 10 судов изменили свои сигналы в системе автоматической идентификации на фразы "Китайский владелец", "Полностью китайский экипаж" или "Китайский экипаж на борту".

По данным Lloyd's Market Association, сейчас в Персидском заливе и его окрестностях заблокировано около 1000 судов общей стоимостью примерно 25 миллиардов долларов.

Капитаны прибегают к маскировке, поскольку Иран обстреливает корабли не только в Ормузском проливе, но и на севере залива - в частности, у Кувейта, где в среду дрон повредил пустой танкер.

В рамках другой тактики, чтобы избежать атак, некоторые суда манипулируют своими GPS-сигналами, чтобы ввести в заблуждение управляемые ракеты. Из-за этого на картах мониторинговых сервисов суда отображаются скученными в одной точке или накладываются друг на друга.

Корабли, которые подделывают сигналы своих транспондеров, бывают разного типа - от контейнеровозов до нефтяных танкеров.

В частности, некоторые из них загружены, а некоторые пустые. Большинство таких судов остаются в заливе.

Как пишет FT, некоторые суда выбирают другой способ маскировки. Так, в минувшую субботу, 28 февраля, нефтяной танкер Bogazici пересек пролив, выдавая себя за "Muslim Vsl Turkish". После того как опасность миновала, снова вернул свое настоящее имя.

По словам аналитика Мэтью Райта с платформы Kpler, капитан судна отвечает за сигнал транспондера, который главным образом нужен для связи с другими кораблями и предотвращения столкновений. Однако, поле назначения легко изменить.

Он отметил, что экипажи могут указать любую информацию и используют это, чтобы скрыть свои связи с определенными портами, направлениями или национальностями.

Райт сообщил, что такая практика впервые появилась в Красном море в 2023 году, когда йеменские повстанцы-хуситы начали атаковать коммерческие суда.

Пока не понятно, иранские силы по-другому относятся к судам, которые заявляют о своих связях с Китаем. Однако экипажи, кажется, готовы делать что угодно, чтобы снизить риск стать мишенью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Ближний восток
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС