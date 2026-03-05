Іран вперше атакував танкер надводним дроном
Іран уперше застосував надводний безпілотник для атаки на нафтовий танкер. Інцидент стався у Перській затоці біля узбережжя Кувейту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Британський центр морської безпеки (UKMTO).
За даними центру, ввечері 4 березня капітан танкера, який перебував на якорі приблизно за 30 морських миль на південний схід від порту Мубарак-аль-Кабір у Кувейті, повідомив про сильний вибух з лівого борту судна. Після цього він побачив невелике судно, яке швидко залишило район інциденту.
У мережі також з’явилися фото моменту удару іранського морського дрона по нафтовому танкеру. За попередніми даними, ціллю міг бути американський танкер, що перебував у цьому районі.
Спочатку повідомлялося про витік нафти з вантажного танкера та потрапляння води на борт. Однак пізніше UKMTO уточнив, що у воду потрапила баластна вода, а не нафта.
Зазначається, що пожежі на судні не виникло, а члени екіпажу не постраждали. Танкер продовжує перебувати у тому ж районі, а місцева влада проводить розслідування.
У центрі морської безпеки закликали всі судна, що проходять у цьому районі, рухатися з підвищеною обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.
Значення Ормузької протоки
Ормузька протока розташована на південному сході Близького Сходу. Вона проходить між Іраном на півночі та Оманом і Об’єднаними Арабськими Еміратами на півдні та з’єднує Перську затоку з Оманською затокою, а далі - з Аравійським морем і Індійським океаном.
Довжина протоки становить близько 195 км, а ширина в різних місцях коливається від 55 до 95 км. Середня глибина - 27,5 м, максимальна - 229 м.
Судноплавство тут організоване через два транспортні канали шириною приблизно 2,5 км кожен, які розділені 5-кілометровою буферною зоною.
Ормузька протока має ключове значення для світової енергетики. Через неї проходить близько п’ятої частини світового споживання нафти.
За даними аналітичної компанії Vortexa, минулого року через протоку щодня транспортували понад 20 млн барелів сирої нафти, конденсату та палива.
Однак станом на 28 лютого транзит через Ормузьку протоку різко скоротився - до близько 4 млн барелів на добу, що становить лише чверть від звичного рівня.
Після операцій США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заявив про закриття Ормузької протоки і пригрозив підпалювати будь-які судна, які зайдуть у її акваторію.
Втім, за словами американських військових, Іран досі не перекрив Ормузьку протоку, адже його кораблі її не мінують та не здійснюють її постійне патрулювання.