Іран вперше атакував танкер надводним дроном

Іран уперше застосував надводний безпілотник для атаки на нафтовий танкер. Інцидент стався у Перській затоці біля узбережжя Кувейту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Британський центр морської безпеки (UKMTO).

За даними центру, ввечері 4 березня капітан танкера, який перебував на якорі приблизно за 30 морських миль на південний схід від порту Мубарак-аль-Кабір у Кувейті, повідомив про сильний вибух з лівого борту судна. Після цього він побачив невелике судно, яке швидко залишило район інциденту.

У мережі також з’явилися фото моменту удару іранського морського дрона по нафтовому танкеру. За попередніми даними, ціллю міг бути американський танкер, що перебував у цьому районі.

Спочатку повідомлялося про витік нафти з вантажного танкера та потрапляння води на борт. Однак пізніше UKMTO уточнив, що у воду потрапила баластна вода, а не нафта.

Зазначається, що пожежі на судні не виникло, а члени екіпажу не постраждали. Танкер продовжує перебувати у тому ж районі, а місцева влада проводить розслідування.

У центрі морської безпеки закликали всі судна, що проходять у цьому районі, рухатися з підвищеною обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.