У США розраховують, що війна з Іраном триватиме до вересня, - Politico

Військове керівництво США розраховує, що війна з Іраном триватиме кілька місяців - приблизно до вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як повідомляє видання, Центральне командування США звернулося до Пентагону з проханням направити більше офіцерів військової розвідки до своєї штаб-квартири в Тампі, штат Флорида, для підтримки операцій проти Ірану як мінімум на 100 днів, але, ймовірно, до вересня.

При цьому поспіх із залученням людей і ресурсів, які зазвичай організовуються задовго до військових дій США, підкреслює, що команда Трампа не в повній мірі передбачила масштабні наслідки війни, яку вона розпочала разом з Ізраїлем.

"Ми бачимо абсолютно спонтанну операцію, де, схоже, ніхто насправді не розумів і не вірив, що військові дії неминучі. Схоже, вони прокинулися в суботу вранці і вирішили почати війну", - сказав Джеральд Файерштейн, колишній високопоставлений американський дипломат, який займався питаннями Близького Сходу.

За словами американського чиновника, Пентагон також намагається направити в регіон більше засобів протиповітряної оборони, особливо більш компактних і недорогих систем протидії безпілотникам, які відомство розробляло протягом останніх кількох років.

Удар, в результаті якого загинули американські військовослужбовці, викликає особливе занепокоєння у військових планувальників, оскільки він був нанесений відносно недорогим безпілотником "Шахед", який часто може літати нижче існуючих радарів.

Зараз США використовують ракети, які зазвичай коштують кілька мільйонів доларів, щоб нейтралізувати безпілотники, які коштують набагато менше.

При цьому багато безпілотників, які США могли б використовувати у відповідь, ще не застосовувалися в бойових діях, оскільки американські війська досі не стикалися з такою масштабною загрозою.