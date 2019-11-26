Судебный комитет рассмотрит законность импичмента Трампу в начале декабря

Напомним, ранее американский суд принял решение, что бывший адвокат Белого дома Дон Макган должен подчиниться повестке комитета Палаты представителей и дать показания в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Как ранее сообщали демократы, они планируют завершить рассмотрение импичмента до Рождества, 25 декабря, после чего данный вопрос должны будут рассмотреть в Сенате. РБК-Украина писало, что возможное расследование процедуры импичмента Трампа в Сенате может занять две недели.

Сам Трамп недавно заявил, что инициированный Демократической партией США процесс импичмента не поддерживают 75% граждан Америки.

Ранее в США заявили, что слушания по делу об импичменте Трампа, где украинский вопрос находится в центре внимания, не повлияли на мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.