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В Конгрессе сообщили, когда завершат импичмент Трампа

Новости » В мире     09.11.2019 - 10:49
В Конгрессе сообщили, когда завершат импичмент Трампа
Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

С начала 2020 года Конгресс хочет передать рассмотрение импичмента Трампа в Сенат

Импичмент президента США Дональда Трампа планируют завершить расследовать в Конгрессе до Рождества, 25 декабря. Об этом сообщает The Hill.

Сообщается, что демократы Палаты представителей Конгресса США, которые занимаются расследованием импичмента Трампа, перешли ко второму этапу расследования - обоснование необходимости импичмента американской общественности.

"Палата должна установить для себя цель решения этого вопроса в комитете по разведке и иностранным делам и надзору, а также в Судебном комитете к Рождеству. Это жесткий график. Но это выполнимый график, учитывая, где мы находимся и всю работу, которая была проделана до сих пор", - сообщил член комитета разведки Палаты представителей США Денни Хек.

После завершения расследования в Конгрессе, вопрос импичмента Трампа будет рассматриваться в Сенате. В Палате представителей планируют, чтобы Сенат начал рассмотрение импичмента с начала 2020 года.

Напомним, на следующей неделе в США начнутся открытые слушания по делу о расследовании импичмента президента Трампа. В среду, 13 ноября, публичные показания дадут временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, а в пятницу, 15 ноября, экс-посол Америки в Киеве Мари Йованович.

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