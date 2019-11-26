Судовий комітет розгляне законність імпічменту Трампу на початку грудня

Нагадаємо, раніше американський суд прийняв рішення, що колишній адвокат Білого дому Дон Макган повинен підкоритися порядку комітету Палати представників і дати свідчення у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Як раніше повідомляли демократи, вони планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті. РБК-Україна писало, що можливе розслідування процедури імпічменту Трампа в Сенаті може зайняти два тижні.

Сам Трамп нещодавно заявив, що ініційований Демократичною партією США процес імпічменту не підтримують 75% громадян Америки.

Раніше США заявили, що слухання у справі про імпічмент Трампа, де українське питання перебуває в центрі уваги, не вплинули на потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів.