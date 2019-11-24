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В Госдепе заявили, что отношение США к Украине не изменилось

Новости » В мире     24.11.2019 - 06:34
В Госдепе заявили, что отношение США к Украине не изменилось
Иллюстративное фото (cnet.com)

Американская поддержка Украины является двусторонней - как со стороны демократов, так и республиканцев

Слушания по делу импичмента Трампа, где украинский вопрос находится в центре внимания, не повлияли на мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, американская поддержка Украины является двусторонней - как со стороны демократов, так и республиканцев.

"США продолжают стоять вместе с Украиной с такой же твердой решимостью, как и прежде. Американская поддержка Украины является двусторонней - как со стороны демократов, так и республиканцев - в Палате представителей и в Сенате, а также на уровне Конгресса и администрации США. Ничего не изменилось", - подчеркнул представитель Государственного департамента.

Он также отметил, что объем поддержки Украины в военной, экономической сферах и в направлении развития демократии постоянно увеличивается, что стало тенденцией с 2014 года.

"Наша политика поддержки Украины, противостояния российской агрессии, реформирования украинских институтов, экономики, борьбы с коррупцией так же не изменилась", - подчеркнул Кент.

Он согласился, что в Вашингтоне сейчас происходит политическая драма, но вновь подчеркнул, что "политика США не изменилась и поддержка продолжается".

Напомним, на данный момент расследованием импичмента Трампа занимается Палата представителей США. Как ранее сообщали демократы, они планируют завершить рассмотрение импичмента до Рождества, 25 декабря, после чего данный вопрос должны будут рассмотреть в Сенате.

Ранее РБК-Украина писало, что лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Сенат США не поддержит импичмент Дональда Трампа. По его словам, палата, возглавляемая республиканцами, подаст достаточно голосов, чтобы отклонить решение об оглашении импичмента Дональда Трампа.

Возможное расследование процедуры импичмента Трампа в Сенате может занять две недели

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