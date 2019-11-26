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Доклад об импичменте Трампа направят Юридическому комитету Конгресса в начале декабря

Новости » Политика     26.11.2019 - 04:43
Доклад об импичменте Трампа направят Юридическому комитету Конгресса в начале декабря
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Шифф назвал это вопросом, который не может ждать

Глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что комитеты, проводящие расследование по вопросу об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа, направят свой доклад Юридическому комитету вскоре после того, как Конгресс вернется с каникул на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В письме к членам Конгресса Шифф написал, что "это срочный вопрос, который не может ждать, если мы хотим обеспечить безопасность страны и честность выборов".

Ранее сообщалось, что отчет по результатам расследования в отношении импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовятся представить в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США

Напомним, ранее Шифф отметил, что ни один из американских конгрессменов не знает, кто именно пожаловался на телефонный разговор президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как известно, на данный момент расследованием импичмента Трампа занимается Палата представителей США. Как ранее сообщали демократы, они планируют завершить рассмотрение импичмента до Рождества, 25 декабря, после чего данный вопрос должны будут рассмотреть в Сенате.

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