Судові суперечки України і Росії не заважають новим контрактом, - "Нафтогаз"

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

У Нафтогазі назвали ці спори "надуманими" для укладення нового контракту з транзиту газу

Наявність відкритих суперечок між російським "Газпромом" та українським "Нафтогазом", а також відсутність між нами контракту на поставку газу з 2020 року є надуманими проблемами для укладення нового контракту. Про це у Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Як повідомив Вітренко, новий контракт на транзит укладається не з "Нафтогазом", а з відокремленим від "Нафтогазу" оператором газотранспортної системи.

"Це і є наслідком "анбандлінгу", про який всі говорять. Тобто якщо Газпром і політичне керівництво Росії дійсно хочуть почати відносини з транзиту з чистого аркуша, то контракт з відокремленим оператором - це саме такий варіант", - заявив він.

Вітренко також натякнув, що нові переговори щодо транзиту не повинні означати, що старі тяжби у судах забудуться.

"Але початок з "чистого аркуша" не означає, що "старі листки паперу" зникають... Нехай ці "старі листки паперу" розглядають суди", - написав Вітренко.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для досягнення домовленостей щодо транзиту газу і постачання Україна і Росія повинні виключити судові претензії з порядку денного.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомляв, що російська сторона пропонує "Нафтогазу" обнулити майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського і відмовитися від позову ще на 12 млрд. До того ж, АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на близько 7 млрд доларів. В сумі це 22 млрд доларів.