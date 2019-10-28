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Витренко: Россия требует от Украины пойти на унизительные уступки

Новости » Политика    28.10.2019 - 14:14
Витренко: Россия требует от Украины пойти на унизительные уступки
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Россия фактически требует отказаться от международного арбитража

На газовых переговорах Российская Федерация требует от Украины пойти на унизительные уступки. Об этом в интервью "24 каналу" заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Витренко отметил, что российская сторона даже не называет переговорами трехсторонние консультации с участием Евросоюза и Украины.

"Они называют это "разговорами". Россияне говорят, что для того, чтобы настоящие переговоры начались, Украина должна пойти на определенные уступки. Эти уступки, кроме того, что они определенным образом унизительны, абсолютно нелогичны для Украины. Если, например, Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а "Газпром" - не прав, то возникает вопрос ценности такого контракта. В чем смысл нам отказываться от вполне реальных 3 млрд долларов?", - подчеркнул Витренко.

Напомним, сегодня в Брюсселе проходит очередной раунд трехсторонних переговоров. Ожидается, что участники обсудят имплементацию энергетических правил Евросоюза в будущий контракт, продолжительность контракта на транзит российского газа по Украине и другие параметры.

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Новости Украины Российская ФедерацияЮрий Витренкогазовые переговоры
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