Судове засідання через заборону TikTok в США відбудеться в понеділок

Фото: TikTok (canva.com)

TikTok оскаржує в судовому порядку розпорядження Трампа про заборону застосунку в США

У понеділок почнеться судовий розгляд за позовом TikTok через указ президента США Дональда Трампа про заборону роботи програми на території країни. Позов стосується розпорядження Трампа від 6 серпня.

Про це пише Reuters.

Згідно з документом від 6 серпня, міністр торгівлі повинен був скласти список транзакцій за участю ByteDance і її активів, які повинні бути заборонені через 45 днів.

"Відповідно до джерел, TikTok планує стверджувати, що вказівку від 6 серпня про міжнародні надзвичайних економічних повноваженнях позбавляє його належної правової процедури. Джерела додали, що TikTok також буде оскаржувати його класифікацію Білим домом як загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що судовий позов TikTok не захистить ByteDance від необхідності продати додаток.

Нагадаємо, Трамп зажадав від компанії ByteDance позбутися активів в США, пов'язаних з додатком TikTok.

Президент США заявив, що популярний китайський додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

Раніше Трамп повідомив, що корпорація Oracle може придбати американський бізнес ТikТok.

Microsoft припинила переговори про покупку соцмережі.