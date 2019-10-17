Судебная реформа и снижение цен на газ: новости за 16 октября

Зеленский о разведении сил на Донбассе: мы будем ждать 7 дней тишины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ждать 7 дней соблюдения режима тишины для разведения сил на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом. "Мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: "да, 7 дней не было выстрелов".

"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на октябрь

НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на природный газ в октябре 2019 года для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО). Об этом сообщает пресс-служба НАК. По данным пресс-службы, по сравнению с сентябрем цена снижена на 4,9% до 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

В Кремле отреагировали на идею роспуска "ЛДНР"

На данный момент требование Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" является неожиданным для участников нормандского формата. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. В частности, он отметил, что украинская сторона продолжает продвигать "новые вводные" в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений. Среди них - роспуск квазигруппировок "ЛДНР".

Рада лишила нардепов выплат из-за прогулов

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат за прогулы. За документ проголосовали 265 парламентариев передает корреспондент РБК-Украина. За пропуски заседаний Верховной рады без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а заработную плату оставят.

НАБУ открыло дело против Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщили РБК-Украина в ответ на запрос в НАБУ.

Рада одобрила судебную реформу Зеленского

Народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев. Принятие документа в сессионном зале встретились криками "Ганьба".

Будут серьезные штрафы: за что могут наказать родителей школьников

Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 684. В документе сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течении 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те, по необходимости – уведомить полицию.

К Нацотбору на Евровидение не будут допускать артистов, гастролирующих в России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) обновила правила нацотбора на Евровидение-2020. Участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2020 смогут только те артисты, которые не гастролируют на территории России с 2014 года.