В Кремле отреагировали на идею роспуска "ЛДНР"

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Роспуск "ЛДНР" в Кремле назвали "неожиданной идеей"

На данный момент требование Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" является неожиданным для участников нормандского формата. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, он отметил, что украинская сторона продолжает продвигать "новые вводные" в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные - они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа", - заявил Песков.

По его словам, на сегодня сложно комментировать идею роспуска "ЛДНР", так как в Кремле не понимают, означает ли это отход от минских соглашений и от ранее взятых обязательств.

Напомним, вчера по итогам заседания контактной группы в Минске Украина заявила о требовании полностью прекратить огонь на Донбассе и распустить "ЛДНР".

Кроме того, украинская сторона потребовала вывести войска из ряда оккупированных населенных пунктов Донбасса. В частности, речь идет о Кальмиусском, Новоазовске, Саханке и Кумачово.