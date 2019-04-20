В суде объяснили причину задержки рассмотрения иска против Зеленского

Коллегия судей не может собраться на рассмотрение иска об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского из-за участия одного из судей в другом заседании. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Шестого апелляционного админсуда города Киева.

По его словам, один из представителей коллегии суддей сейчас зачитывает решение по другому делу.

"Поэтому не могут собраться. Говорили, что завершит после 22:00. Но это не точно", - сообщил Яцков.

Отметим, в команде кандидата на выборах президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали судебный иск и заявили, что на этой стадии избирательного процесса это не является законным.

Доверенный представитель Владимира Зеленского Сергей Ионушас заявил, что риска срыва выборов, в связи с иском, нет.

В свою очередь, истец Андрей Хилько заявил, что до решения Верховного суда по отмене регистрации кандидата Зеленского рассмотрение дела не сможет повлиять на выборы.

Ранее Хилько сообщал, что иск об отмене регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского касается подкупа избирателей кандидатом.