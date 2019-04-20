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Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции Украины

Новости » Политика    20.04.2019 - 20:27
Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции Украины
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Указ вступает в силу со дня его опубликования

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 апреля, подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, указом утверждается План мероприятий по реализации стратегического курса Украины на получение полноправного членства в ЕС и в Организации Североатлантического договора "с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины", согласно ч.3 ст.102 Конституции Украины.

"Кабинет министров Украины должен обеспечить выполнение Плана мероприятий и ежеквартально информировать президента Украины о ходе выполнения, а также отчитываться о выполнении указанного Плана в установленные сроки", - говорится в сообщении.

Отметим, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 10 апреля Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента о работе органов власти в соответствии с курсом на интеграцию в Евросоюз и НАТО.

Ранее, в марте НАТО подтвердило возможность вступления Украины в альянс. В частности, таким образом, генсек Йенс Столтенберг прокомментировал закрепления курса на НАТО в Конституции Украины.

Отметим, в апреле министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию не изменится, кто бы ни возглавил страну по итогам второго тура президентских выборов. Он также заявил, что внешняя политика Украины не изменится.

 

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