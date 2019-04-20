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Истец рассказал, сможет ли рассмотрение иска против Зеленского повлиять на выборы

Новости » Выборы 2019    20.04.2019 - 21:36
Истец рассказал, сможет ли рассмотрение иска против Зеленского повлиять на выборы
Фото: заседание суда (РБК-Украина)

По словам Хилько, до решения Верховного суда рассмотрение иска не сможет повлиять на выборы

До решения Верховного суда относительно отмены регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассмотрение дела не сможет повлиять на выборы. Об этом сообщил истец Андрей Хилько, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что инцидент произошел 18 апреля.

"Я сразу подал иск, вчера, 19 апреля. Сегодня открыли производство. Избирательное законодательство предусматривает сроки. Суд обязан за двое суток рассмотреть иск. До окончательного решения Верховного суда это (этого суда, - ред.) не повлияет на выборы", - сообщил Хилько.

Отметим, что в суд прибыл доверенный представитель кандидата Владимира Зеленского Сергей Ионушас.

Фото: заседание суда (РБК-Украина) 

Ранее Хилько сообщал, что иск об отмене регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского касается подкупа избирателей кандидатом.

Отметим, в команде кандидата на выборах президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали судебный иск и заявили, что на этой стадии избирательного процесса это не является законным.

Представитель избирательного штаба Зеленского Святослав Юраш заявил, что отмена регистрации кандидата была бы незаконной перед повторным голосованием.

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