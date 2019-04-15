ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Судане назначили главу Генштаба армии

Новости » Политика    15.04.2019 - 15:05
В Судане назначили главу Генштаба армии
Фото: Хашема Мутталеба Ахмеда Бабакра (alarabiya.net)

Военный совет назначил главой Генштаба армии Хашема Мутталеба Ахмеда Бабакра

Военный совет Судана назначил генерал-полковника Хашема Мутталеба Ахмеда Бабакра  главой генерального штаба армии страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  Al Arabiya.

Также его заместителем Бабакра назначили генерал-полковника Мухаммеда Отман аль-Хусейна.

Напомним, 11 апреля в Судане в ходе военного переворота подал в отставку президент Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет. Ранее сообщалось, что его арестовали и он находится под домашним арестом.

Позже глава Министерства обороны Судана Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф объявил себя руководителем страны. Ауф в последние несколько месяцев занимал должность первого вице-президента. После переворота Ауф заявил, что следующие президентские выборы в Судане состоятся лишь  через два года, что вызвало негативную реакцию Государственного департамента США.

Кроме того, в Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников  "правительственных сил". Для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использовала слезоточивый газ.

Также Суданская оппозиция требует от Военного совета, который захватил власть в Судане, передать руководство страной временному гражданскому правительству. По словам оппозиции, они будут продолжать протесты и "все формы мирного давления" пока власть в стране не перейдет к временному гражданскому правительству.

 

В Судане протестующие требуют передать власть гражданскому правительству Глава Минобороны Судана объявил себя руководителем страны
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Суданвоенный переворот
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь