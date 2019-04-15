В Судане назначили главу Генштаба армии

Фото: Хашема Мутталеба Ахмеда Бабакра (alarabiya.net)

Военный совет назначил главой Генштаба армии Хашема Мутталеба Ахмеда Бабакра

Военный совет Судана назначил генерал-полковника Хашема Мутталеба Ахмеда Бабакра главой генерального штаба армии страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Также его заместителем Бабакра назначили генерал-полковника Мухаммеда Отман аль-Хусейна.

Напомним, 11 апреля в Судане в ходе военного переворота подал в отставку президент Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет. Ранее сообщалось, что его арестовали и он находится под домашним арестом.

Позже глава Министерства обороны Судана Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф объявил себя руководителем страны. Ауф в последние несколько месяцев занимал должность первого вице-президента. После переворота Ауф заявил, что следующие президентские выборы в Судане состоятся лишь через два года, что вызвало негативную реакцию Государственного департамента США.

Кроме того, в Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников "правительственных сил". Для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использовала слезоточивый газ.

Также Суданская оппозиция требует от Военного совета, который захватил власть в Судане, передать руководство страной временному гражданскому правительству. По словам оппозиции, они будут продолжать протесты и "все формы мирного давления" пока власть в стране не перейдет к временному гражданскому правительству.