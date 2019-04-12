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Глава Минобороны Судана объявил себя руководителем страны

Новости » Политика    12.04.2019 - 02:57
Глава Минобороны Судана объявил себя руководителем страны
Фото: Авад бен Ауф (sudanembassy.de)

После переворота Ауф заявил, что следующие президентские выборы в Судане состоятся через два года

В Судане захвативший власть в стране военный совет возглавил министр обороны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф. Об этом сообщило государственное телевидение страны, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ауф в последние несколько месяцев занимал должность первого вице-президента, а 11 апреля он заявил о снятии со своего поста многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

Заместителем Ауфа в военном совете станет генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф Аль Махи, ранее возглавлявший суданский Генштаб.

После переворота Ауф заявил, что следующие президентские выборы в Судане состоятся через два года, что вызвало негативную реакцию Госдепартамента США.

В США заявили, что выступают за мирный и демократический Судан и передача власти гражданскому правительству должна состояться значительно раньше.

Также отмечается, что в 2007 году Ауф был внесен в американский санкционный список из-за связей с Ираном, его также подозревали жестокой расправе с мирным населением во время конфликта в северном Дарфуре.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранен президента Омар аль-Башир и его окружение. Также в ходе военного переворота были арестованы экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. 

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