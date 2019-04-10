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В ходе протестов в Судане 11 человек погибли

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 23:01
В ходе протестов в Судане 11 человек погибли
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Судане прошел антиправительственный митинг

В столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников  "правительственных сил". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил министр информации Хасан Исмаил,  сотрудники Национальной службы разведки и безопасности Судана дважды пытались разогнать антиправительственный митинг у здания Министерства обороны.

В ходе протеста погибли люди, но он не уточнил при каких обстоятельствах.

Вместе с тем, глава оппозиционной партии Аль-Умма Садык аль-Махди заявил, что начиная с субботы, в ходе массовых антиправительственных протестов погибли около 20 человек, десятки пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что тысячи суданцев вышли на улицы столицы Хартум с требованием отставки президента страны Омара аль-Башира, который находится у власти почти 30 лет.

Ранее сообщалось о гибели одного гражданского во время протестов. 6 апреля полиция применила против митингующих слезоточивый газ и оттеснила их от штаб-квартиры вооруженных сил Судана.

РБК-Украина писало, что 6 апреля в Судане во время многотысячного протеста у резиденции президента страны Омара аль-Башира произошли столкновения между демонстрантами и силами безопасности.

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