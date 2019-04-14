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В Саудовской Аравии поддержали военный совет Судана

Новости » Политика    14.04.2019 - 06:28
В Саудовской Аравии поддержали военный совет Судана
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Саудовская Аравия выделит Судану гуманитарную помощь

Саудовская Аравия выразила поддержку военному совету Судана, который приступил к управлению страной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Так, Эр-Рияд надеется, что меры, принятые военным советом, "обеспечат безопасность и стабильность для Судана".

Также сообщается, что Саудовская Аравия выделит Судану гуманитарную помощь, в частности, предоставит продукты питания, лекарства и топливо.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хартуме (Судан)11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение.

Сообщается, что группа военнослужащих вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. По данным Al-Hadath, командование готовится сделать важное объявление в эфире, его обещают распространить в ближайшее время.

РБК-Украина писало, что в столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников  "правительственных сил". Для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использовала слезоточивый газ.

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