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В Судане протестующие требуют передать власть гражданскому правительству

Новости » Политика    14.04.2019 - 21:15
В Судане протестующие требуют передать власть гражданскому правительству
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Суданская оппозиция требует немедленно передать власть гражданскому правительству

Суданская оппозиция требует от Военного совета, который захватил власть в Судане, передать руководство страной временному гражданскому правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам оппозиции, они будут продолжать сидячие протесты и "все формы мирного давления" пока власть в стране не перейдет к временному гражданскому правительству.

Протестующие отметили, что такое переходное правительство должно быть защищено военными силами.

Напомним, что 11 апреля в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранен президента Омар аль-Башир и его окружение. Также в ходе военного переворота были арестованы экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн.

Вскоре после этого, глава военного совета Судана Авад ибн Ауф, который был лидером военного переворота в стране, объявил о своем уходе в отставку.

Добавим, что в отставку также подал глава Службы безопасности и разведки Судана Салах Абдалла Мохамед Салех. Салех был тесно связан с бывшим президентом страны Омаром аль-Баширом. Также Салеха обвиняют в убийствах демонстрантов во время протестов, которые несколько недель длились в Судане.

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