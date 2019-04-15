У Судані призначили голову Генштабу армії

Фото: Хашемі Мутталеба Ахмеда Бабакра (alarabiya.net)

Військовий рада призначила главою Генштабу армії Хашемі Мутталеба Ахмеда Бабакра

Військова рада Судана призначила генерал-полковника Хашемі Мутталеба Ахмеда Бабакра головою генерального штабу армії країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Також його заступником Бабакра призначили генерал-полковника Мухаммеда Отман аль-Хусейна.

Нагадаємо, 11 квітня в Судані в ході військового перевороту подав у відставку президент Омара аль-Башира, який правив країною 30 років. Раніше повідомлялося, що його заарештували і він перебуває під домашнім арештом.

Пізніше глава Міністерства оборони Судану Авад Мухамед Ахмед ібн Ауф оголосив себе керівником країни. Ауф в останні кілька місяців займав посаду першого віце-президента. Після перевороту Ауф заявив, що наступні президентські вибори в Судані відбудуться лише через два роки, що викликало негативну реакцію Державного департаменту США.

Крім того, в Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил". Для розгону демонстрантів на антиурядових протестах поліція використала сльозогінний газ.

Також Суданська опозиція вимагає від Військової ради, який захопив владу в Судані, передати керівництво країною тимчасового цивільному уряду. За словами опозиції, вони будуть продовжувати протести і "всі форми мирного тиску" поки влада в країні перейде до тимчасового цивільному уряду.