На судах, что прибыли из Мариуполя в Бейрут, не было украинцев, - МИД

На двух судах, которых накануне взрыва прибыли в Бейрут из Мариуполя, не было украинцев. Экипаж судов состоял полностью из иностранцев.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек, с которым удалось установить контакт. Никто серьезно не пострадал.

"Был информация, что на двух грузовых судах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута, были граждане Украины. По нашей информации, эта экипаж состоял исключительно из иностранцев. С точки зрения интересов и безопасности украинских граждан удалось избежать масштабных жертв", - сообщил Кулеба.

Также он добавил, что Украина уже выразила готовность оказать гуманитарную помощь Ливану и получила соответствующий запрос от ливанского правительства.

"Сейчас МИД координирует этот вопрос с целью предоставления гуманитарной помощи нашим ливанским партнерам", - добавил Кулеба.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось. По последним данным, в результате взрыва погибли 135 человек и еще 5 тысяч получили ранения.

Ранее сообщалось, что на момент взрыва в порту Бейрута находились два суда, прибывших из Украины - MERO STAR и RAOUF H.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за небрежного хранения взрывоопасных материалов на территории порта, а именно - более 200 тонн нитрата аммония.

Как писало РБК-Украина, взорвавшийся в Бейруте груз принадлежал россиянину.

Также сообщалось, что несколько украинцев получили несущественные повреждения в результате взрыва в Бейруте.