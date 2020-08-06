На суднах, що прибули з Маріуполя в Бейрут, не було українців, - МЗС

На двох судах, яких напередодні вибуху прибули в Бейрут з Маріуполя, не було українців. Екіпаж суден складався повністю з іноземців.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, українська громада в Лівані налічує 5 тисяч осіб, з якими вдалося встановити контакт. Ніхто серйозно не постраждав.

"Була інформація, що на двох вантажних суднах, які прибули з України в порт Бейрута, були громадяни України. За нашою інформацією, ця екіпаж складався виключно з іноземців. З точки зору інтересів і безпеки українських громадян вдалося уникнути масштабних жертв", - повідомив Кулеба.

Також він додав, що Україна вже висловила готовність надати гуманітарну допомогу Лівану і отримала відповідний запит від ліванського уряду.

"Зараз МЗС координує це питання з метою надання гуманітарної допомоги нашим ліванським партнерам", - додав Кулеба.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося. За останніми даними, в результаті вибуху загинули 135 осіб і ще 5 тисяч отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що на момент вибуху в порту Бейрута знаходилися два судна, що прибули з України - MERO STAR і RAOUF H.

За попередньою версією, вибух стався через недбале зберігання вибухонебезпечних матеріалів на території порту, а саме - більше 200 тонн нітрату амонію.

Як повідомляло РБК-Україна, вибухнув у Бейруті вантаж належав росіянину.

Також повідомлялося, що кілька українців отримали незначні пошкодження в результаті вибуху в Бейруті.