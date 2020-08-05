От взрыва в Бейруте пострадали украинцы, но серьезных травм нет

Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com NYTBen)

Украинцев с серьезными травмами нет

Среди пострадавших от взрыва в Бейруте украинцы. При этом о серьезных травмах у украинских граждан пока информации нет.

Об этом рассказал посол Украины в Ливане Игорь Осташ в эфире телеканала "Украина 24".

По словам дипломата, есть некоторые украинские семьи, у которых от взрыва пострадало жилье и имущество. Общее количество пострадавших украинцев Осташ не назвал.

"Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы (в украинцев - ред.), но пострадавших серьезных пока нет. Пока речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. На сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", - сказал он.

Напомним, 4 августа в порту ливанской столицы произошли два мощных взрыва. Взрывная волна разрушила и повредила жилые дома и объекты критической инфраструктуры, а том числе 4 больницы. Порт был полностью разрушен. По последним данным, жертвами происшествия стали не менее 100 человек.

Из-за взрыва в Бейруте без жилья остались более 300 тысяч жителей; местные власти работают над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.

Украина готова предоставить всю необходимую помощь Ливану, заявил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль; спасатели готовы вылететь в Бейрут в любое время.