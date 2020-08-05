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Взорвавшийся в Бейруте груз принадлежал россиянину

Бейрут, Среда 05 августа 2020 12:40
Взорвавшийся в Бейруте груз принадлежал россиянину
Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com/NYTBen)
Автор: Игорь Литвиненко

Россиянин бросил судно в порту Бейрута еще в 2013 году

Селитра, которая взорвалась в ливанском порту Бейрут, принадлежала российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. Груз был конфискован из судна Rhosus еще в 2014 году.

Об этом сообщает LBCI.

Отмечается, что взрыв произошел во время сварочных работ на одном из складов порта Бейрута, где хранилось 2750 тонн конфискованного аммония из судна Rhosus.

"Взрыв произошел во время процесса сварки двери, и искра привела к поджогу фейерверков, присутствующих в складе, что, в свою очередь, привело к взрыву аммония", - сообщили в Высшем совете обороны Ливана.

Как сообщает "Думская", на судне Rhosus работали также украинские моряки. Они вместе судном были брошены Гречушкиным в порту Бейрута еще осенью 2013 года. Моряков удалось вернуть в Украину лишь спустя год после ареста судна.

На данный момент Гречушкин проживает в Кипре. При этом судно Rhosus все это время находилось под арестом в порту Бейрута.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв, в результате которого обрушились фасады нескольких зданий, повреждения получили жилые дома и офисы. По предварительной информации взрыв произошел из-за сварочных работ на одном из складов порта, где сдетонировало 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры.

Как писало РБК-Украина, пока нет информации о пострадавших украинцах в результате взрыва в Бейруте.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 100 человек, 4 тысяч человек - пострадали.

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