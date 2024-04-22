Суд знову залишив Коломойського під вартою, але зменшив заставу

Шевченківський районний суд Києва продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року. Водночас йому знову зменшено розмір застави.

Про це повідомили РБК-Україна у Офісі генпрокурора.

"Суд за клопотанням прокуратури продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного до 2 червня з можливістю внесення застави у розмірі 1,96 млрд гривень", - повідомили у прокуратурі.

Варто нагадати, що у лютому цього року суд в черговий раз відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата, а також відмовив в арешті через стан здоров'я. Таким чином суд задовольнив вимоги прокуратури.

Тоді ж було подовжено термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а розмір застави був встановлений - 2 млрд 650 млн гривень.

Справа Коломойського

У 2016 році Україна націоналізувала "ПриватБанк". Тоді Міністерство фінансів викупило 100% акцій за 1 гривню.

У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Ігоря Коломойського визнав протиправним та скасував рішення уряду про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

За даними слідства, протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Також відомо, що 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Пізніше він отримав підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

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