Коломойському оголосили нову підозру

Українському олігарху Ігорю Коломойському сьогодні повідомили про нову підозру. Йдеться про справу в незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Про які статті йдеться

"Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями ККУ:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Що відомо про справу

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень.

Правоохоронці встановили, що для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Йдеться про ПриватБанк.

Так, протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така "схема" загалом дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн доларів.

Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. А щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності.

Зокрема, віддавав їх як "позики" та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Підозри Коломойському

Нагадаємо, що 7 вересня повідомлялося, що олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку. Тоді бізнесмену та ще 5 особам оголосили підозри.

До цього, 2 вересня, Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Тоді підозру повідомили за двома статтями ККУ.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.

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