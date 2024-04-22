Суд снова оставил Коломойского под стражей, но уменьшил залог

Шевченковский районный суд Киева продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года. В то же время ему снова уменьшен размер залога.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"Суд по ходатайству прокуратуры продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого до 2 июня с возможностью внесения залога в размере 1,96 млрд гривен", - сообщили в прокуратуре.

Следует напомнить, что в феврале этого года суд в очередной раз отклонил предложение отпустить Коломойского на поруки народного депутата, а также отказал в аресте из-за состояния здоровья. Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры.

Тогда же был продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей, а размер залога был установлен – 2 млрд 650 млн гривен.

Дело Коломойского

В 2016 году Украина национализировала "ПриватБанк". Тогда Министерство финансов выкупило 100% акций за 1 гривну.

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева по иску Игоря Коломойского признал противоправным и отменил решение правительства о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов олигарх легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Также известно, что 7 сентября Коломойскому было объявлено подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка. Позже он получил подозрение по трем статьям. Следствие установило, что олигарх с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

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