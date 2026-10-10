Удар по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: кількість жертв росте, під завалами ще є люди

Фото: у Запоріжжі росте кількість жертв через удар РФ по п'ятиповерхівці (t.me/zoda_gov_ua)

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Кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару Росії по п'ятиповерхівці у Запоріжжі продовжує рости. Під завалами досі перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Награзі кількість загиблих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до восьми людей. Серед них - троє дітей. Ще 16 людей поранені, серед них також троє дітей. Двоє постраждалих у тяжкому стані, більшість інших - у стані середньої тяжкості. https://t.me/ivan_fedorov_zp/48987 Доля ще 12 людей залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи тривають.