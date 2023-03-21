Суд змінив запобіжний захід ексзаступникові міністра Лозинському

Як повідомляє джерело, суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. При цьому обвинувачення вимагало продовжити тримання під вартою.

Також ВАКС відхилив клопотання про відвід судді Ярослава Шкодіна. Раніше в НАБУ встановили, що його рідна сестра Ірина Шкодіна є співавторкою низки наукових робіт іншого фігуранта у справі - заступника директора з управління проєктами держінституту "УкрНДІводоканалпроект" Максима Бабенка.

Слідство вважає, що Лозинський нібито отримав хабар під час закупівлі обладнання для "УкрНДІводоканалпроєкту". Проте роль Бабенка у справі ще не встановили.

Також детективи стверджують, що Ірина Шкодіна працює та товаришує з дружиною Максима Бабенка та вважають, що родичка судді може бути зацікавленою у непритягненні Бабенка до відповідальності.