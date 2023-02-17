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Лозинського беруть під варту. Суд скасував домашній арешт

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 14:21
Лозинського беруть під варту. Суд скасував домашній арешт Фото: колишньому заступнику голови Мінрегіону Василю Лозинському скасували домашній арешт (minregion gov ua)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Апеляційна палата ВАКС скасувала домашній арешт колишнього заступника голови Мінрегіону Василя Лозінського - його беруть під варту з можливістю вийти під заставу у сумі 50 мільйонів гривень.

Про це РБК-Україна повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко, який представляє сторону звинувачення у суді.

"Постанова слідчого судді скасована, апеляція наша задоволена. Зараз її вестимуть у будівлю слідчого ізолятора", - сказав прокурор.

Як повідомлялось, 24 січня, колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському ВАКС обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Хоча детектив НАБУ та прокурор САП просили заарештувати Лозинського з альтернативою 50 млн грн застави.

При цьому суддя Вищого антикорупційного суду України Ярослав Шкодін під час засідання суду пояснив, чому посадив екс-заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського під домашній арешт як запобіжний захід, хоча сторона звинувачення вимагала утримання під вартою із заставою у 50 мільйонів гривень. Так, слідчі органи, на думку судді, не довели до суду реальний майновий стан Лозинського, через що суд не зміг визначити 50 мільйонів як помірну заставу, яку підозрюваний може виплатити. Тоді Омельченко зазначав, що не згоден із рішенням судді.

Нагадаємо, 21 січня РБК-Україна посилаючись на власні джерела повідомило, що співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшуки та затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів, а повна сума закупівлі складала 1,8 млрд гривень.

На наступний день, 22 січня, Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Міністерство розвитку громад та територій Лозинский
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