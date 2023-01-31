Суд пояснив, чому Лозинського відправили під домашній арешт, хоч САП просила під варту

Суддя Вищого антикорупційного суду України Ярослав Шкодін під час засідання суду пояснив, чому посадив екс-заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського під домашній арешт як запобіжний захід, хоча сторона звинувачення вимагала утримання під вартою із заставою у 50 мільйонів гривень.

Суд, у ході якого суддя мав зачитати текст рішення, мав відбутися о 17:00, але у результаті почався лише о 21:30. Слідчий суддя Шкодін, зачитуючи рішення, пояснив, що органи досудового розслідування довели можливу причетність Лозинського до скоєння злочину, а також ризики, у зв'язку з якими клопотали про утримання під вартою як запобіжний захід.

Проте слідчі органи, на думку судді, не довели до суду реальний майновий стан Лозинського, через що суд не може визначити 50 мільйонів як помірну заставу, яку підозрюваний може виплатити.

"Неможливість прокурора довести до слідчого судді дійсний актуальний майновий стан підозрюваного, відкрито виявлене ним небажання спростувати затвердження захисту з приводу недостовірності наданих органу суду відомостей, позбавляє суддю можливості об'єктивно оцінити доцільність запобіжного заходу та визначити розмір застави, яка є помірною. неможливості його внесення та перетвориться на безальтернативний висновок", - заявив Шкодін.

У коментарі РБК-Україна прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко зазначив, що не згоден із рішенням судді і вважає його необґрунтованим.

"Доведеність чи недоведеність у певній частині розміру майнового стану підозрюваного, можливо, і може бути доказом непомірності застосування застави, але не в нашому випадку. Тому що відповідно до вимог КПК України, закон не покладає обов'язок сплатити заставу саме на підозрюваного. Сплатити заставу можуть і члени її сім'ї, і близькі родичі, у тому числі й, можливо, навіть інші особи, фігуранти нашого кримінального провадження", - зазначив Омельченко.

При цьому він додав, що суддя погодився і з ризиками, і з доказами можливої причетності Лозинського до злочину. Тому до САП мають намір подати апеляцію про зміну запобіжного заходу.

Справа Лозинського