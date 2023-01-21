В Україні через хабар затримали заступника міністра, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у парламенті та правоохоронних органах.

При цьому, як зазначають ЗМІ, правоохоронці проводять розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем у великому розмірі або здійснене посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або пов'язане з вимаганням неправомірної вигоди).

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що Кабмін призначив Василя Лозинського тимчасово виконуючим обов'язки міністра розвитку громад та територій України.

Пізніше на початку грудня уряд створив нове міністерство шляхом з'єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій в Україні, його очолив Олександр Кубраков, а Лозинського було призначено його заступником.

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