Суд изменил меру пресечения экс-заместителю министра Лозинскому

Как сообщает источник, суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. При этом обвинение требовало продления содержания под стражей.

Также ВАКС отклонил ходатайство об отводе судьи Ярослава Шкодина. Ранее в НАБУ установили, что его родная сестра Ирина Шкодина является соавторкой ряда научных работ другого фигуранта по делу - заместителя директора по управлению проектами госинститута "УкрНИИводоканалпроект" Максима Бабенко.

Следствие считает, что Лозинский якобы получил взятку при закупке оборудования для "УкрНИИводоканалпроекта". Однако роль Бабенко в деле еще не установили.

Также детективы утверждают, что Ирина Шкодина работает и дружит с женой Максима Бабенко и считают, что родственница судьи может быть заинтересована в непривлечении Бабенко к ответственности.