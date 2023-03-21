Суд изменил меру пресечения экс-заместителю министра Лозинскому

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на заседании 17 марта изменила меру пресечения бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.
Как сообщает источник, суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. При этом обвинение требовало продления содержания под стражей.
Также ВАКС отклонил ходатайство об отводе судьи Ярослава Шкодина. Ранее в НАБУ установили, что его родная сестра Ирина Шкодина является соавторкой ряда научных работ другого фигуранта по делу - заместителя директора по управлению проектами госинститута "УкрНИИводоканалпроект" Максима Бабенко.
Следствие считает, что Лозинский якобы получил взятку при закупке оборудования для "УкрНИИводоканалпроекта". Однако роль Бабенко в деле еще не установили.
Также детективы утверждают, что Ирина Шкодина работает и дружит с женой Максима Бабенко и считают, что родственница судьи может быть заинтересована в непривлечении Бабенко к ответственности.
Напомним, 21 января РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски и задержали заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Он подозревается в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов, а полная сумма закупки составляла 1,8 млрд гривен.
На следующий день, 22 января, Василий Лозинский уволен с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
24 января бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому ВАКС избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Хотя детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Лозинского с альтернативой 50 млн грн залога.
При этом судья Высшего антикоррупционного суда Украины Ярослав Шкодин во время заседания суда объяснил, почему посадил экс-замминистра инфраструктуры Василия Лозинского под домашний арест как меру пресечения, хотя сторона обвинения требовала содержания под стражей с залогом в 50 миллионов гривен.
Однако 17 февраля апелляционная палата ВАКС все же отменила домашний арест бывшего заместителя главы Минрегиона Василия Лозинского - его взяли под стражу с возможностью выйти под залог в сумме 50 миллионов гривен.
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