Суд змінив запобіжний захід екс-заступнику міністра Лозинському

Лозинський не виплатив заставу у розмірі 9,93 млн гривень, яку раніше йому встановив суд.

Тож ВАКС постановив змінити йому запобіжний захід на утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн гривень.

Справа Лозинського

Джерела РБК-Україна 21 січня повідомили, що співробітники НАБУ провели обшуки та затримали Лозинського. Його підозрюють в отриманні хабаря у 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів, а повна сума закупівлі складала 1,8 млрд гривень.

Наступного дня Лозинського звільнили з посади, а 24 січня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом. Хоча НАБУ та САП просили заарештувати Лозинського з альтернативою 50 млн гривень застави.

Проте 17 лютого апеляційна палата ВАКС скасувала домашній арешт Лозинського - його взяли під варту з можливістю вийти під заставу у 50 млн гривень.

У березні суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, а у квітні змінили арешт на 9,93 млн гривень застави.

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