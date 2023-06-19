Суд изменил меру пресечения экс-заместителю министра Лозинскому

Лозинский не выплатил залог в размере 9,93 млн гривен, который ранее ему установил суд.

Поэтому ВАКС постановил изменить ему меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн гривен.

Дело Лозинского

Источники РБК-Украина 21 января сообщили, что сотрудники НАБУ провели обыски и задержали Лозинского. Он подозревается в получении взятки в 400 тысяч долларов при закупке генераторов, а полная сумма закупки составляла 1,8 млрд гривен.

На следующий день Лозинского уволили с должности, а 24 января ВАКС избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом. Хотя НАБУ и САП просили арестовать Лозинского с альтернативой 50 млн. гривен залога.

Однако 17 февраля апелляционная палата ВАКС отменила домашний арест Лозинского - его взяли под стражу с возможностью выйти под залог в 50 млн гривен.

В марте суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а в апреле изменили арест на 9,93 млн гривен залога.

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