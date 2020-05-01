Ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям, - Степанов

Фото: Максим Степанов (Facebook)

В Минздраве осудили действия местных властей

Ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям. Об этом на брифинге в субботу заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, действиям местных властей будет дана оценка правоохранительных органов.

"То, что вчера произошло в Черкассах. Я имею в виду решение городской власти открыть много магазинов, торговые центры, все это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городской власти будет дана оценка, в том числе правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлена под угрозу жизнь и здоровье людей", - сказал Степанов.

Напомним, городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая работу большинства магазинов, а также посещение парков и зеленых зон. По такому же пути пошли власти Житомира и Днепра, начиная с 1 мая ослаблять карантинные ограничения.

При этом в Минздраве ранее предупредили, что Украина рискует попасть под вторую волну заболеваний коронавирусом в случае преждевременной отмены карантина.

Как писало РБК-Украина, за последние сутки в Украине у 455 людей подтвердили коронавирус, а общее число зараженных приближается к 11 тысячам.