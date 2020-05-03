ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии, - ОГА

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 23:42
На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии, - ОГА
Иллюстративное фото (flickr.com-Нацгвардия Украины)

Нацгвардия совместно с полицейскими патрулируют ежедневно с 16:00 до 22:00

На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

Отмечается, что такую информацию подтвердил руководитель ГУ Национальной полиции в Черкасской области Виталий Куратченко.

"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16:00-22:00 на меры публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, одно авто", - говорится в сообщении.

Вечером 3 мая советник мэра Черкасс Станислав Коломиец сообщил, что в городе на фоне скандала вокруг ослабление карантина вечером 3 мая на улицах появилась Нацгвардия и военная техника.

Ранее полиция открыла уголовное производство относительно решения городского совета об ослаблении карантина,

Позже мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что город будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослаблении карантина.

Ослабление карантина в Черкассах: мэр уверен, что ему угрожал заместитель Ермака Ослабление карантина в Черкассах: полиция начала проверку на нарушения санитарных норм
Новости Украины Черкассы
News
On Top