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Суд заочно арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Новости » Общество    20.05.2019 - 18:25
Суд заочно арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

После вступления в силу судебного постановления Алексея Левина будет объявлено в международный розыск

Следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева сегодня было вынесено постановление об избрании меры пресечения Алексею Левину, который является одним из фигурантов дела убийства Екатерины Гандзюк, в виде содержания под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.

Как отмечается, полный текст постановления будет обнародован в четверг, 23 мая, а само постановление вступит в силу через пять дней. 

После вступления в силу судебного постановления, Генеральной пракуратурой будет предоставлен экстрадиционный пакет документов Национальному бюро Интерпол в Украине, и Алексея Левина будет объявлено в международный розыск. 

Суд заочно арестовал подозреваемого в организации убийства ГандзюкНапомним, по версии следствия, Алексей Левин является ключевой фигурой в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. 4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк. Он выехал из Украины в Доминиканскую Республику в тот же день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу. 

По словам Луценко, ранее Левин уже был судим. Его судили вместе с отцом, отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерину Гандзюк. Гандзюк госпитализировали. Через месяц общественная активистка умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.

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