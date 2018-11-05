Стала известна причина смерти Екатерины Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Официальная причина смерти - полиорганная недостаточность

Общественная активистка Екатерина Гандзюка умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook

"Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений", - говорится в сообщении.

Отметим, церемония прощания с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в 14:00 в среду, 7 ноября.

Ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

В полиции считают достаточным наличие материалов для раскрытия убийства Гандзюк.

Ранее в МВС сообщали, что дело Гандзюк передали в СБУ. Позже в СБУ заявили, что им еще не поступило уголовное производство относительно убийства херсонской общественной активистки.

Также еще ранее, 15 августа, адвокат Евгения Закревская сообщала, что Национальная полиция тормозит расследование нападения на советника городского головы Херсона, поскольку не предоставила материалы СБУ.

Напомним, 4 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что фактически по всем нападениям на гражданских активистов уже установлены исполнители.