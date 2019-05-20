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Суд заочно заарештував підозрюваного в організації вбивства Гандзюк

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 18:25
Суд заочно заарештував підозрюваного в організації вбивства Гандзюк
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Після вступу в силу судового постанови Олексія Левіна буде оголошено в міжнародний розшук

Слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва сьогодні було винесено постанову про обрання запобіжного заходу Олексію Левіну, який є одним із фігурантів справи вбивства Катерини Гандзюк, у вигляді утримання під вартою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Генерального прокурора України Юрія Луценка в Facebook.

Як наголошується, повний текст постанови буде оприлюднений в четвер, 23 травня, а сама постанова набуде чинності через п'ять днів.

Після вступу в силу судового постанови, Генеральною пракуратурою буде надано екстрадиційний пакет документів Національного бюро Інтерпол в Україні, і Олексія Левіна буде оголошено в міжнародний розшук.

Суд заочно заарештував підозрюваного в організації вбивства ГандзюкНагадаємо, за версією слідства, Олексій Левін є ключовою фігурою в організації нападу на херсонску активістку Катерину Гандзюк. 4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну в причетності до вбивства Гандзюк. Він виїхав з України в Домініканську Республіку в той же день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі.

За словами Луценка, раніше Левін вже був судимий. Його судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Гандзюк госпіталізували. Через місяць громадська активістка померла в результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвилася в результаті великих хімічних опіків тіла.

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