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В Украине проходят акции "Кто заказал Катю Гандзюк"

Новости » Общество    18.05.2019 - 13:42
В Украине проходят акции "Кто заказал Катю Гандзюк"
Фото: акция "Кто заказал Катя Гандзюк?" в Киеве (facebook.com / anastasiarokytna)

Акции проходят в более чем 40 украинских городах

Сегодня, 18 мая, в Киеве и других городах Украины и мира начались акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" с требованием наказать виновных в убийстве советника главы Херсона. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, возле Администрации президента собрались около 100 человек. Участники акции держат в руках плакаты, которые сложены в надпись "Киев спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?".

Акция началась с минуты молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа. После этого участники акции выкрикивали: "Кто заказал Катю Гандзюк?", после чего зажгли файеры.

Отметим, что акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" одновременно проходят в более чем 40 украинских городах и 9 столицах других стран. Участники акций требуют расследования убийства Екатерины Гандзюк, а также других нападений на общественных активистов.

Участники акции объявили требование к новому президенту прекратить террор против активистов, который был начат предыдущей властью, а также наказать виновных в убийстве Гандзюк.

 

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Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Субота, 18 травня 2019 р.
 

Напомним, 27 мая Херсонский городской суд начнет рассмотрение дела об убийстве общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Заседание суда начнется в 11:00, дело будет вести судья Юлия Бочко.

Добавим, 8 мая сообщалось, что ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве Екатерины Гандзюк.

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Новости Украины акцииЕкатерина Гандзюк
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