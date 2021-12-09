ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд заочно арестовал одесского бизнесмена Галантерника

Новина українською →
Одесса, Четверг 09 декабря 2021 16:30
Суд заочно арестовал одесского бизнесмена Галантерника Фото: бизнесмена Владимира Галантерника заочно арестовали (facebook com public od ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Его подозревают в создании преступной группировки, похитившей у территориальной общины Одессы почти 690 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

"Руководствуясь статьями... судья постановил, избрать Галантернику меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья, оглашая решение.

Суд постановил, что после задержания бизнесмена должны в течение 48 часов доставить для рассмотрения при его участии вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня оглашения", - заключил судья.

Напомним, в начале ноября Министерство внутренних дел Украины объявило Галантерника в розыск.

Отметим, Галантерник является фигурантом дела о незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. В этом деле подозреваемым проходит и мэр города Геннадий Труханов.

Как сообщало РБК-Украина, Галантерник является владельцем одесских рынков "Привоз" и "7-й километр", а также ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательным комплексом "Аркадия Сити", бутик-отелем De Paris.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Одесса
NEWS
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
DAILY
"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи