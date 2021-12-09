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Суд заочно заарештував одеського бізнесмена Галантерника

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Одеса, Четвер 09 грудня 2021 16:30
Суд заочно заарештував одеського бізнесмена Галантерника Фото: бізнесмена Володимира Галантерника заочно заарештували (facebook com public od ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Його підозрюють у створенні злочинного угруповання, яке викрало у територіальної громади Одеси майже 690 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

"Керуючись статтями... суддя постановив, обрати Галантернику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказав суддя, оголошуючи рішення.

Суд постановив, що після затримання бізнесмена повинні протягом 48 годин доставити для розгляду за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Рішення може бути оскаржене протягом 5 днів з дня оголошення", - уклав суддя.

Нагадаємо, на початку листопада Міністерство внутрішніх справ України оголосило Галантерника в розшук.

Відзначити, Галантерник є фігурантом справи про незаконне заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізацію незаконно отриманих доходів. У цій справі підозрюваним проходить і мер міста Геннадій Труханов.

Як повідомляло РБК-Україна, Галантерник є власником одеських ринків "Привоз" і "7-й кілометр", а також ТРЦ City Center І City Center "Котовський", розважальним комплексом "Аркадія Сіті", бутік-готелем De Paris.

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