Суд заочно заарештував одеського бізнесмена Галантерника

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Його підозрюють у створенні злочинного угруповання, яке викрало у територіальної громади Одеси майже 690 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду .

"Керуючись статтями... суддя постановив, обрати Галантернику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказав суддя, оголошуючи рішення.

Суд постановив, що після затримання бізнесмена повинні протягом 48 годин доставити для розгляду за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Рішення може бути оскаржене протягом 5 днів з дня оголошення", - уклав суддя.