Суд залишив під вартою екс-заступника міністра Лозинського

Про це прокурор САП Олександр Омельченко повідомив у коментарі РБК-Україна .

За рішенням ВАКС наразі Лозинський перебуває під вартою.

Його адвокат клопотав про те, щоб Лозинському змінили запобіжний захід, проте Апеляційна палата не задовольнила позов. Тому екс-заступник міністра продовжує перебувати під арештом.

Справа Лозинського

У січні співробітники НАБУ провели обшуки та затримали Лозинського. Його підозрюють в отриманні 400 тисяч доларів хабаря при закупівлі генераторів. При цьому повна сума закупівлі складала 1,8 млрд гривень.

Лозинського звільнили з посади, а потім ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас НАБУ та САП просили заарештувати Лозинського з альтернативою 50 млн гривень застави.

17 лютого Апеляційна палата ВАКС скасувала домашній арешт Лозинського - його взяли під варту з можливістю вийти під заставу у 50 млн гривень. У березні суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, а у квітні змінили арешт на 9,93 млн гривень застави.

Після цього, у червні, суд постановив змінити Лозинському запобіжний захід на утримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 5 млн гривень.

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