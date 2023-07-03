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Суд оставил под стражей экс-замминистра Лозинского

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Понедельник 03 июля 2023 15:50
Суд оставил под стражей экс-замминистра Лозинского Фото: Василий Лозинский (minregion.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшего замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского под стражей.

Об этом прокурор САП Александр Омельченко сообщил в комментарии РБК-Украина.

По решению ВАКС в настоящее время Лозинский находится под стражей.

Его адвокат ходатайствовал о том, чтобы Лозинскому изменили меру пресечения, однако Апелляционная палата не удовлетворила иск. Поэтому экс-замминистра продолжает находиться под арестом.

Дело Лозинского

В январе сотрудники НАБУ провели обыски и задержали Лозинского. Его подозревают в получении 400 тысяч долларов взятки при покупке генераторов. При этом полная сумма закупки составляла 1,8 млрд гривен.

Лозинского уволили с должности, а затем ВАКС избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В то же время, НАБУ и САП просили арестовать Лозинского с альтернативой 50 млн гривен залога.

17 февраля Апелляционная палата ВАКС отменила домашний арест Лозинского - его заключили под стражу с возможностью выйти под залог в 50 млн гривен. В марте суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а в апреле изменили арест на 9,93 млн гривен залога.

После этого, в июне, суд постановил изменить Лозинскому меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой залогу в размере 5 млн гривен.

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